Jennifer Lopez i Ben Affleck szykują się do HUCZNEGO wesela! Ujawniono już datę i miejsce imprezy, a także listę gości...

Matka trójki

Mój mąż - Mycha - przekroczył wszelkie granice przyzwoitości. Od początku wakacji w ogóle nie interesuje się naszymi dziećmi. Od 25 czerwca siedzimy na wsi, a on w blokach, bo pracuje zdalnie. Ostatnio przez dwa tygodnie byliśmy nad morzem, to zadzwonił łaskawie ledwie dwa razy, ale nawet się nie spytał, jak dzieci się czują - czy są zdrowe, czy nie są głodne. Kiedy jechaliśmy z turnusu, to wstąpiliśmy do mieszkania. On się mnie pyta, czy może zabrać syna na wycieczkę zagraniczną, bo od 20 sierpnia ma urlop w pracy. Ja się nie zgodziłam. WSZYSTKIE dzieci, a nie tylko jedno, potrzebują ojca, bo są niedobre i w ogóle się nie słuchają. A on się w ogóle nie interesuje swoimi dziećmi, tylko co weekend do mamusi do Sosnowca jeździ. I jeszcze mnie oskarża, że mu marzenia popsułam, bo chciał aktorem zostać. 47 lat chłop a głupi...