Jennifer Lopez i Ben Affleck pokazali zdjęcia ze ślubu w Las Vegas!

56 min. temu

Nigdy nie wziełabym sobie faceta na mejscu Jen, ktory brzydko postąpił z pierwszą żoną tzn obwinił ją za swoj nałóg, życie z alkoholikiem to bylo mega, mega chamskie to jak życie na bombie, jeden kryzys i zawsze może do niego wrocić... Typowe dla nalogowca wszyscy winni tylko nie on a nikt mu na silę do ust nie wlewa... a Jen no coż chyba bala się ze zostanie sama a i jego pewnie żadna nie chciala. Byla żona ma z nim już na szczescie swięty spokoj...