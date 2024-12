Jennifer Lopez i Diddy POKŁÓCILI SIĘ na afterparty po gali MTV w 2000 roku? To tej nocy on i Jay-Z mieli wykorzystać 13-latkę

Doskonale wie o wszystkim co robił diddy, ale tolerowała to dopóki nie wybiła się przy nim i wtedy odeszła od niego a mediom powiedziała że to przez jego zdrady...Chyba teraz nikt w to chyba nie uwierzy a przynajmniej nikt kto ma choć trochę inteligencji. Ale właśnie za to że wiedziała co wyprawiał diddy A ją to w ogóle nie obchodziło ( a w niektórych sprawach jak z tą strzalina , nawet pomagała diddiemu). Ona też powinna siedzieć i to na dłuuuugie lata !