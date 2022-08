Jennifer Lopez pokazała wszystkie TRZY suknie ślubne od Ralpha Laurena (FOTO)

Kmasad 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Kiedyś biała suknia coś symbolizowała dziś każda lafirynda ją ubiera. Nawet gdyby ubrała 33 suknie to i tak im to nie pomoże . Daje im max 2-3 lata albo i krócej . Widać to na kilometr że zrobili to tylko po to żeby rynek filmowy o nich nie zapomniał bo kasa się kończy i tyle . Ben i tak pewnie popija a zacznie pić więcej to kwestia czasu ( alko likiem się albo jest albo nie, stanów pośrednich nie ma ) a i pewnie biały proszek idzie często i gęsto . To kwestia czasu . Podsumowując gdyby było inaczej jak pisze to poszła by w jednej pięknej sukience od znanego projektanta i tyle . I na Boga nie białej bo to śmieszne kiedy baba po przejsćiach rozwodach kościelnych i innych sytuacja kreuje się na dziewicę i pannę :((((