Bardzo zmęczony Ben Affleck "przyłapany" w drodze na lotnisko dzień po weselu... (FOTO)

Od kilku dni amerykańskie media huczą na temat ślubu Jennifer Lopez i Bena Afflecka. Para co prawda pobrała się w Las Vegas już w połowie lipca, ale w minioną sobotę zdecydowała się raz jeszcze przysiąc sobie miłość, wierność i uczciwość. Tym razem ceremonia odbyła się w okazałej posiadłości pana młodego w stanie Georgia.

Choć naturalnie w dniu zaślubin małżonkowie prezentowali się z pewnością znacznie bardziej świeżo niż już dzień po ceremonii, na najnowszych zdjęcia, zrobionych w niedzielę, Affleck wygląda na wyjątkowo "zmęczonego". Wykonane aktorowi fotografie z pewnością nie należą do takich, jakie chciałoby się mieć w rodzinnym albumie...

Jak myślicie, co spowodowało, że Ben w drodze na lot ledwo patrzył na oczy? Miejmy nadzieję, że to efekt tańców do białego rana i zarwanej nocy...