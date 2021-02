Jerome Boateng WRÓCIŁ DO NIEMIEC! "Poprosił o zgodę, aby mógł wylecieć wcześniej z Kataru"

Pompon 9 min. temu zgłoś do moderacji 29 2 Odpowiedz

Ja wiem, że to tragedia, dziewczyna nie żyje, ale żeby samobójstwo z powodu faceta popełnić i tego co on gadał... 🤦🏼‍♀️ Całe życie przed nią było. Do tego dziecko zostało bez mamy...