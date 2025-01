Jerzy i Lidia Owsiakowie są razem od ponad 50 LAT! Kiedyś zerwał z nią w liście, a potem otarli się o rozwód. "Nie myślałam, że wróci"

Proste pytanie: jeżeli „czyste” są faktury, wydatki Złotego Melona, Boscaty, Mrówki Całej i innych, działających przy WOŚP rodzinnych interesików 71-letniego obecnie Jerzego Owsiaka, zwanego jak mały chłopczyk „Jurkiem” – DLACZEGO od prawie 30 lat BRONI SIĘ on, również w sądach, przed ujawnieniem dokumentacji finansów tychże spółeczek? Dlaczego cały czas ucieka przed dziennikarzami, którzy chcą z nim POROZMAWIAĆ o finansach WOŚP, a jego reakcją na prośby o spotkanie są jedynie wściekłość, obelgi, agresja, przekleństwa? Naprawdę nie trzeba być zwolennikiem PiS, katolikiem albo kimś z Konfederacji, żeby być bardzo zdziwionym, dlaczego Owsiak kompletnie olewa kilkanaście wyroków Sądu Administracyjnego (wszystko jest w Google!), nakazujących jemu ujawnienie finansów tych rodzinnych spółeczek, którymi obrosła WOŚP. Wyobraźcie sobie chociażby, co by się działo, gdyby któryś z polskich znanych polityków (wszystko jedno z jakiej formacji!) odmawiał przez kilka/kilkanaście lat wykonania wyroków sądowych, nakazujących ujawnienie jego finansów! Przecież taki człowiek wylądowałby w więzieniu albo/i z gigantyczną grzywną. Jerzy Owsiak jest ponad prawem? Nikt normalny nie atakuje idei WOŚP, ale ona całkowicie się już zdegradowała. Właśnie przez działania Owsiaka! Ta obecna zmasowana, zorganizowana akcja prorządowych mediów, polityków „uśmiechniętej Polski” i celebrytów „w obronie Jurka przed hejtem Republiki i wPolsce24” (którego to hejtu NIE MA, bo były i są TYLKO WAŻNE PYTANIA!) może jedynie zaszkodzić aktualnej zbiórce pieniędzy i dać Polkom/Polakom następne pytania. Będzie efekt odwrotny od zamierzonego...