Jerzy Krzanowski nie żyje. Ujawniono przyczynę zgonu polskiego miliardera

Krzysztof 18 min. temu

Mnie jest zawsze strasznie przykro, jak umiera jakiś miliarder lub multimilioner. To są ludzie, którzy powinni żyć sto lat albo i dłużej. A biednym życzyłbym od 35 do 70 lat. Sam mam 37 lat, jestem biedny, zarabiam 6,5 tysiąca netto, mam wysokie wykształcenie, z doktoratem włącznie, ale w mało dochodowej dziedzinie. Nie mam żony ani dzieci, więc wizja życia na niskiej emeryturze i dorabiania na stacji benzynowej raczej mnie nie pociąga. I ja muszę wieść dalej swoje bezwartościowe życie, nie mając na to środków, a taki miliarder je traci (nadawszy mu sens). To się nazywa ironia losu.