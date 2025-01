Jessica Alba i Cash Warren ROZSTALI SIĘ po 17 latach małżeństwa!

Zaledwie tydzień temu pożegnaliśmy 2024 rok, a zza oceanu już docierają do nas wieści o pierwszych rozstaniach w nowym ćwierćwieczu. Amerykańskie portale i magazyny huczą o zakończeniu związku Austina Butlera i Kai Gerber , którzy od dłuższego czasu walczyli z pogłębiającym się kryzysem. Ostatecznie zdecydowali się pójść osobnymi drogami.

Jessica Alba i Cash Warren tworzyli jedno z najpiękniejszych małżeństw

Ostatnimi czasy 43-letnią piękność widywano coraz częściej bez obrączki, co podsycało spekulacje o kryzysie w jej małżeństwie. Po dłuższej nieobecności wspólnie z mężem powrócili na czerwone dywany. Jeszcze w listopadzie ub. r. rozpromienieni pozowali do zdjęć podczas charytatywnej gali Baby2Baby. Mało tego, w ostatni dzień minionego roku świętowali urodziny syna, udając się całą rodziną do parku rozrywki Universal Studios Hollywood.