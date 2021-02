Jessica Biel wspiera Justina Timberlake'a po przeprosinach dla Britney Spears: "Kocham cię!"

Tania sensacj... 10 min. temu zgłoś do moderacji 3 5 Odpowiedz

Trzeba byc szalencem zeby obwiniac Justina o stan Britney. Przeciez golym okien widac ze ona niestety ma mocno zaburzona psychichike i to spowodowane jest wieloma czynnikami. Fakt, byc moze nie zachowal sie jak nalezy ale kto w tym wieku dokonywal wlasciwych wyborow? Temat z Janet? Przeciez to byla ustawka i w tym duecie to on byl mlodszy i mniej doswiadczony. Nie bronie go ale mysle ze trzeba na to spojrzec oniektywnie i zyc dalej - wazne jak wyglada jego zycie teraz bo nie zrobil nic tak strasznego zeby go po 20 latach linczowac.