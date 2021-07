Jessica Mercedes i Kuba Karaś całują się nocą na "Zbawiksie" (ZDJĘCIA)

KamilA 17 min. temu zgłoś do moderacji 35 23 Odpowiedz

Nie wiem na co liczyłam. Facet na wakacjach zapraszał mnie do swojego domku, kiedy żona z dziećmi chodziła na plażę, był seks, a dzisiaj odjechał w nocy, nawet nie powiedział, że wyjeżdża. Co za ludzie