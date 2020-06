Jessica Mercedes przechadza się po szwalni i żartuje z "afery metkowej": "Przez tę akcję Polska BĘDZIE WRESZCIE ZNAŁA Veclaim"

Ania 10 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

To prawda, najlepszą opcją w tej sytuacji byłaby rozpoznawalność marki, ale... Każdy bardziej kojarzy Jessica Mercedes niż jej markę więc to ona straci na wiarygodności, a nie marka zyska na popularności. Myślałam, że ma dobrych ludzi od marketingu, a teraz niestety jej współczuję bo są na maksa słabi. Mogła to lepiej rozegrać i nie dość że wyjść z sytuacji z twarzą, ponieważ każdy popełnia błędy, a do tego zyskać na popularności. No cóż widać, że wybory podejmuje od początku do końca złe stąd to całe zamieszanie. Przykro jak nie można wspierać tego co polskie, bo to co ona wyprawia to już porażka i robienie z ludzi debili. Szczerze cieszę się że ludzie sprawdzają to co kupują, bez tego wszyscy by nam cały czas kit wciskali.