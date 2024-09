Jest najbogatszą Polką przed 40-stką, a jej majątek sięga 400 milionów złotych. Kim jest Magdalena Malaczyńska?

Jeśli chodzi o same lakiery- drogie. Osobiście nie polecam, jest wiele tańszych marek bardzo spoko. Jeśli chodzi o Panią, na pracuj co chwilę ogłoszenia z jej firmy, rotacja max, ciągle widzę ogłoszenia na stanowisko astystentki do ich głównego biura. Płacą jak zwykle ochłapy. Co do Pani, widzę ją czasem na mieście, parter/maz wozi sie oczojebnym samochodem po Łódzkich ulicach.