Joanna Górska REAGUJE na wpis Moniki Richardson: "Staramy się, jak możemy, aby widzowie przestali nas wysyłać do GAZU"

Szanowna Pani Dobrzyńska, w takich sytuacjach składa się dymisję. Po cichu, bo to, co się stało, to wstyd. [...] - napisała na Instagramie.

Prowadząca "Pytania na Śniadanie" reaguje na krytykę Moniki Richardson

Pani Moniko, nie wiem, czy Pani wie, co się dzieje na Facebooku i jak okropnie jesteśmy wyzywani. Jakich słów używa się w stosunku do nas i jakie padają wyzwiska, przekleństwa i obelgi. Nasza szefowa, Kinga Dobrzyńska, robi, co może, abyśmy mogli spokojnie pracować i broni nas jak lwica. Staramy się, jak możemy, aby widzowie przestali nas wysyłać do gazu. Tak, tak… takie rzeczy też mają miejsce. Serdecznie Panią pozdrawiam, byłych prowadzących "Pytanie na Śniadanie" również. Z tego, co wiem, wielu zaraz ruszy z nowymi projektami i programami, niektórzy już mają nową pracę. A my będziemy robić swoje. Antena jest święta, widz jest święty, na tym się koncentrujemy i wierzymy, że z czasem będzie lepiej - czytamy w komentarzu.