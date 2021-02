Joanna Jędrzejczyk tłumaczy się z usunięcia wpisu o jurorowaniu w TVP i wyznaje: "NAJBARDZIEJ SZKODA MI WAS"

wyjaśniam pis... 22 min. temu zgłoś do moderacji 9 4 Odpowiedz

wow, ale mamy tu najazd opłacanych pisowskich troll-kont. Przypominam, że tvpis dostaje z naszych podatków 2 000 000 000 złotych na rok, co w przeliczeniu na dzień daje około 5 500 000 złotych co dzień, a w przeliczeniu na godzinę płacimy im jakieś 220 000 złotych co godzinę. Dramat, ile zbiórek chorych dzieci na siepomaga możnaby by zakończyć sukcesem za taką górę kasy... Ale im dalej mało! Do tego spółki skarbu państwa (które są przecież dobrem wszystkich Polaków) opanowane przez PiS wykupują masowo reklamy w tvp, więc jeszcze do tego w taki sposób 300 mln złotych rocznie. I oni dalej kończą rok na minusie! Co oni robią z tymi pieniędzmi?! Pisowska propaganda o tym że tvn=tvp to tylko prosty sposób manipulacji ludźmi, to samo z tekstami że tvn to telewizja po, ktoś kto ma choć trochę oleju w głowie wie, że tvn ma amerykańskiego właściciela. A od kiedy platforma jest jakimś ulubieńcem Amerykanów? Żadnego sensu się to nie trzyma.