Joanna Krupa o Ashy-Leigh: "Nie chcę, żeby wyrosła na osobę, która patrzy na RZECZY MATERIALISTIC"

Chcę, żeby wyrosła na dobrą osobę. Chcę, żeby nie była osobą, która patrzy na rzeczy materialne, tylko żeby kochała zwierzęta, kochała ludzi, miała szacunek do życia, do dolara, do złotówki. Ja nie urodziłam się w bogatej rodzinie i dziękuję za to Bogu, zrobiło mnie to mocną kobietą, sprawiło, że mam grubą skórę, dzięki temu, że o wszystko musiałam walczyć, mam też super wspierających rodziców i mam nadzieję, że to swojej córce przekaże. Być może kiedyś zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych i zrobi dużo dobrego dla ludzi i zwierząt - powiedziała Asia.