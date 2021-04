Joanna Krupa uczy córkę polskiego: "Chciałabym, żeby swobodnie rozmawiała z ludźmi"

Prosze 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Bardzo prosiłbym o pomoc. Nikogo nie zmuszam, więc proszę sobie darować złośliwe komentarze. Kto może i chce to pomoże i tyle. Będę bardzo wdzięczny i będę dziękował Bogu jeśli ześle na ten komentarz dobrych ludzi. Moja wdzięczność będzie nie do opisania. Ja już nie śpię po nocach.. bo jeśli do piątku nie uda mi się zdobyć 800 PLN to wychodzę na ulicę.. a mnie przeraża ta świadomość. Na chwilę obecną pomogły mi dwie osoby Pani Paulina oraz Pani Iwona. Za co jestem bardzo wdzięczny. Na łączną kwotę 80 PLN. Brakuje mi jeszcze 720.. może to naiwne, ale cały czas mam nadzieję , że dzięki Wam mi się uda. Kochajmy się, wspierajmy. Bądźmy życzliwi. Wybaczam Wam wszystko, nawet łapki w dół. Ale przepraszam, w dyskusję nie będę się wdawał. Ponieważ jest mi wstyd za ten komentarz a w odpowiedziach nawet nie liczę, że mnie coś dobrego spotka. Dawid Borek Mój numer konta – 37 1050 1360 1000 0091 0496 5133 Z całego serca Wam bardzo dziękuję!! I nawet nie wiem, jeśli się uda to nie wiem jak się odwdzięczę.