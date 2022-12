Joanna Kulig ze łzami w oczach wspomina dzieciństwo: "Wyszłam z TOTALNEJ BIEDY. Byłam wychowywana, że 'co masz, to dasz'"

Joanna Kulig prostuje plotkę o przeprowadzce do USA

Joanna Kulig o pomaganiu i dzieciństwie. Nie kryła łez

Kiedy byłam dzieckiem i miałam mało zabawek, rozwijała się kreatywność. Byłam tak wychowywana, że "co masz, to dasz". Kiedy pokazujemy dzieciom, że dzielimy się z drugim człowiekiem, uczymy ich dobra. To oducza egoizmu. Jestem dumna z tego, co robię, ale zawsze do każdego podchodzę jak do człowieka. Pomoc drugiemu człowiekowi i to, żeby się nie pogubić, to jest najważniejsze. Skupienie się tylko na karierze to jest za mało. To nie jest w życiu najważniejsze - przyznaje.