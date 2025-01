Joanna Moro pochwaliła się metamorfozą, o którą zadbała Anna Gzyra. Nie wszyscy byli zadowoleni. "W dłuższych włosach było ci ładniej"

Joanna Moro zdecydowała się na ostre cięcie. Skróciła włosy do ramion, ale w tym celu nie wybrała się do salonu fryzjerskiego. Zadzwoniła do przyjaciółki, która chętnie sięgnęła po nożyczki. Jak myślicie, Anna Gzyra sprawdziła się w roli fryzjerki?