Joanna Opozda dba o styl: ma botki za prawie 6 tys. zł i torebkę za 8 tys. zł. Modna? (ZDJĘCIA)

O to, by Joanna Opozda nie miała w życiu zbyt lekko, pieczołowicie dba w ostatnich miesiącach już wkrótce jej były mąż - Antek Królikowski. Od kilku miesięcy przypuszcza na matkę swojego syna kolejne ataki w mediach, skarżąc się, że ślub z nią to jeden z najgorszych błędów jego życia. Do niedawna celebrytka nie pozostawała mu dłużna...