Joanna Opozda i Antek Królikowski zachowują dystans na premierze dramatu religijnego (ZDJĘCIA)

Wszystko wskazuje na to, że w związku z pandemią koronawirusa lada moment cała Polska wejdzie do tak zwanej "czerwonej strefy", co zaowocuje kolejnymi obostrzeniami i restrykcjami. Mieszkańcy wielu powiatów wiedzą już, jak wygląda życie w takich warunkach. Mnóstwo osób martwi się, jak przetrwa długotrwałe ograniczenia - ludzie boją się nie tylko o zdrowie, ale i o pracę, swoje biznesy i przyszłość.

W przeciwieństwie do poprzednich lat, jesienny sezon w kinach jest niemal martwy. Premiery nowych filmów odbywają się sporadycznie, kina świecą pustkami. Co prawda celebryci apelują od czasu do czasu o rozważne korzystanie z przybytków kultury, wielu odbiorców wybiera jedna bezpieczne seanse we własnych domach.