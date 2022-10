Joanna Opozda odpowiada na słowa Antka Królikowskiego o tym, że decyzja o ślubie była zbyt pochopna: "JA TEŻ ŻAŁUJĘ"

Gościu 5 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Uważam iż najgorsza prawda jest lepsza niż życie w kłamstwie. Co do wypowiedzi Opozdy i Królikowskiego na temat błędu jaki popełnili biorąc ślub i to jeszcze kościelny. Oboje są winni porówno bo któraś ze stron zaproponowała takie rozwiązanie sytuacji w jakiej się znależli a druga strona zgodziła się na takie rozwiązanie. I tyle. Widocznie najważniejszego zabrakło w ich związku żeby o niego zawalczyć. Zwyczajnie zabrakło miłości bo to jest motor do działania. Jak się kogoś nie kocha to bym z nim bo dziecko w drodze to nie wypali . Z czasem jednej i drugiej stronie zaczyna ciążyć związek są niezadowoleni na niczym człowiekowi nie zależy wybuchają kłótnie z byle powodu i lepiej się rozstać niż dziecko ma to słyszeć i oglądać.