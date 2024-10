Joanna Opozda opisała, co spotkało ją w lesie. Była PRZERAŻONA! "Myślałam, że dostanę zawału"

Też byłam dziś w lesie i spotkałam panią z dwoma psami. Psy jak mnie zobaczyły zaczęły szczekać i biec w moją stronę, nie reagowały na wołanie pani. Stanęłam jak wryta, psy podbiegły i zaczęły mnie wąchać, okazały sie przyjazne. Pani mówiła, że to ze strachu tak biegły i szczekały, no ok, niech jej będzie. Na szczęście były nieduże, jakby dwa rottweilery zaczęły na mnie biec to chyba bym na drzewo uciekała, o ile bym zdążyła.