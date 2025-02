Joanna Opozda pokazała nowe zdjęcie Vincenta. Coraz bardziej podobny do znanej mamy?

Historia miłości Joanny Opozdy oraz Antka Królikowskiego była krótka, lecz wyjątkowo burzliwa. Bajka małżonków zakończyła się w atmosferze skandalu tuż przed przyjściem na świat ich syna. Wówczas wyszło na jaw, że Antoni zdradzał swoją ciężarną żonę. Nie odbyło się bez publicznego prania brudów, które rozgrzewało media do czerwoności.

Joanna Opozda pochwaliła się zdjęciem Vincenta

Pierworodny syn Królikowskiego od czasu do czasu trafia przed obiektyw dumnej mamy, która relacjonuje jego pierwsze lata życia w social mediach. Opozda wykorzystuje praktycznie każdą okazję, by pochwalić się pociechą. Ostatnio aktorka zorganizowała dla swoich fanów "Q&A" i zdjęcie Vincenta opublikowała w odpowiedzi na jedno z pytań.

Czy synek uczęszcza do żłobka/przedszkola? - padło pytanie.

Tak, zaraz po naszym powrocie do Polski zapisałam go do przedszkola i od razu po pierwszych dniach złapał wirusa, więc niestety siedzi w domu i się kuruje - czytamy odpowiedź Joanny, którą zobrazowała zdjęciem Viniego.