Joanna Opozda pozuje z Vincentem, świętując jego SZEŚĆ MIESIĘCY na świecie: "Ledwo wyskoczył z brzucha, a teraz już RACZKUJE" (FOTO)

TakaAsica 14 min. temu zgłoś do moderacji 8 15 Odpowiedz

Antka odbiła innej kobiecie. Potem zostawił ją też dla innej. To po co mu się podłożyła i zaciążyła lewdo ponownie się spotkali? Zrobiła to z premedytacją. Do ślubu szla w ciąży, nie byli wcześniej nawet zaręczeni, a wiadomo że ciąża to za mało by małżeństwo się udalo. I nie udało sie. Nawet nie zamierzała z Antkiem zamieszkać, po ślubie mieszkali oddzielnie, a to przesłanka że ślub był od początku tymczasowy. Ma 34 lata, zna już życie, wie co czego oczekiwać od mężczyzn i skad się dzieci biorą, więc niech nie biadoli. Imho Antek przez nią też oberwał. Do tego kobieta oczyściła konto ojca i meza, i jeszcze na nich się skarży. Okropne też było mieszanie Antka w konflikt rodzinny czym naraziła go na problemy prawne. I nie podoba mi się że zarabia na synu i synkiem pogrywa, by wzbudzać litość i lajki. Wykorzystuje własne dziecko