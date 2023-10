Joanna Opozda STROI MINY, buszując po sklepach (ZDJĘCIA)

Losy Joanny Opozdy niezmiennie wzbudzają zainteresowanie mediów. W ostatnich dniach głośno było o prokuratorskim akcie oskarżenia wobec kilku celebrytek i influencerek, które promowały alkohol w mediach społecznościowych. We wspomnianym gronie znalazła się również Opozda, która w poniedziałek skomentowała całą sprawę. W opublikowanym na Instagramie oświadczeniu celebrytka "przeprosiła wszystkich, którzy poczuli się urażeni" reklamą wina musującego na jej profilu. Wspomniała także o agencji marketingowej, która miała przekazać jej błędne informacje na temat legalności promowania alkoholu w sieci. Opozda wyjaśniła również, iż odniosła się do medialnych doniesień na swój temat dopiero teraz, gdyż w jej życiu obecnie dużo się dzieje. Celebrytka ma na głowie m.in. przeprowadzkę.

Opozda od jakiegoś czasu zajmuje się aranżacją nowego gniazdka, którego wnętrza już niejednokrotnie pokazywała fanom w mediach społecznościowych. Wygląda na to, że wymarzone lokum celebrytki wciąż nie jest w pełni urządzone. Ostatnio paparazzi przyłapali bowiem mamę małego Vincenta na zakupach, podczas których odwiedziła m.in. jeden z popularnych sklepów z meblami.

Fotoreporterom udało się uwiecznić, jak Opozda buszuje wśród sklepowych półek z artykułami wyposażenia wnętrz. Ubrana w dresowe spodnie oraz bluzę za prawie 420 złotych celebrytka przyglądała się m.in. wieszakom ściennym. Wnętrzarskie "łowy" Opozdy można raczej uznać za udane - 35-latka opuściła bowiem sklep uzbrojona w prostokątny, kartonowy pakunek. Lokal popularnej sieci nie był jedynym miejscem, które tego dnia odwiedziła Joanna Opozda. Celebrytka wstąpiła także do sklepu z zabawkami, z którego również nie wyszła z pustymi rękoma.

Nieco później paparazzi przyłapali Opozdę, gdy ta maszerowała do samochodu obładowana zakupami. Celebrytka niosła zakupione wcześniej pakunki oraz sporych rozmiarów torbę z logo popularnego sklepu z różnościami, jednocześnie zajadając słodką przekąskę. Po dotarciu do auta Opozda umieściła nowe nabytki na przednim siedzeniu i ruszyła załatwiać kolejne sprawunki. Celebrytka zrobiła niezbędne zakupy w jednym z dyskontów, po czym zapakowała siatki do bagażnika i odjechała z parkingu. Tego samego dnia Opozdę widziano także na stacji benzynowej. Mama Vincenta napełniła bak, prowadząc przy tym telefoniczną rozmowę, skorzystała także z kompresora.