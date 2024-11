Joanna Opozda wraca pamięcią do traumatycznej ciąży: "Całymi dniami leżałam w łóżku z MISKĄ"

Joanna Opozda została mamą małego Vincenta w 2022 roku. W przeciwieństwie do większości koleżanek po fachu, aktorka nie obnosiła się ze swoim błogosławionym stanem na Instagramie. W jej mediach społecznościowych można znaleźć zaledwie kilka zdjęć, na których pozuje z ciążowym brzuchem.

W roli matki 36-latka odnajduje się świetnie, mimo że synka przyszło jej wychowywać samotnie. Z ojcem Vincenta, Antkiem Królikowskim, wciąż pogrążona jest w zażartym konflikcie, wyczekując z niecierpliwością na finał sprawy rozwodowej. W najnowszym wywiadzie udzielonym magazynowi "Man" aktorka powróciła pamięcią do czasów ciąży, przyznając, że były one dla niej wyjątkowo trudną lekcją, którą zapamięta na całe życie.

Macierzyństwo to nie tylko piękne chwile - stwierdziła. Często jesteśmy zmęczone, rozchwiane emocjonalnie. Moja ciąża była niezwykle trudna. Praktycznie od samego początku do ostatnich chwil chorowałam na niepowściągliwe wymioty ciężarnych. To tak jakbyś przez dziewięć miesięcy była zatruta, całymi dniami leżałam w łóżku z miską, kilka razy byłam na patologii ciąży.