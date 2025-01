Joanna Przetakiewicz miała męża przed Janem Kulczykiem. Nie chce o nim wspominać. "Jeden z najcięższych momentów"

Joanna Przetakiewicz jest powszechnie znana jako przedsiębiorcza kobieta sukcesu, która otacza się luksusem. Jako założycielka marki La Mania, Przetakiewicz doskonale odnajduje się w świecie mody, łącząc pasję z wyjątkowym wyczuciem stylu. Jej codzienne życie pełne jest obowiązków, w których pomocą służy jej zespół asystentów oraz osobisty szofer. Nie zawsze jednak jej życie tak wyglądało. Kiedy mówi o pierwszym rozwodzie, wspomina to jako "zatrzęsienie ziemi".

Zobacz także: Joanna Przetakiewicz o życiu w Polsce: "My jesteśmy z bardzo uprzywilejowanej grupy. Nam się żyje dobrze..."

Słynne związki Joanny Przetakiewicz

Ja nie mam zamiaru tutaj udawać świętej i opowiadać, że tak się stało, a to w ogóle nie jest moja wina . (...) To była tak wielka miłość z mojej strony, że była o wiele silniejsza niż wyrzuty sumienia - mówiła Pudelkowi.

Ich relacja była intensywna, dynamiczna i pełna inspirujących chwil. Mimo ogromnego zainteresowania mediów potrafili cieszyć się swoim wspólnym życiem bez zbytniego przejmowania się hejtem z zewnątrz. Jan Kulczyk odegrał kluczową rolę w rozwoju kariery Joanny , zachęcając ją do stworzenia własnej marki modowej, co stanowi fundament jej dzisiejszego sukcesu.

Po latach związku z Kulczykiem Joanna Przetakiewicz odnalazła miłość u boku Rinke Rooyensa. Ślub pary miał miejsce w 2020 roku, a ich związek przeszedł przez trudne chwile, gdy Rinke zmagał się z nowotworem. Joanna była dla niego znaczącym wsparciem w trakcie walki z chorobą, co jeszcze bardziej umocniło ich relację. Wspólne przeciwności losu zbliżyły ich do siebie, tworząc nierozerwalną więź opartą na zaufaniu i bliskości.

Joanna Przetakiewicz wspomniała rozwód z pierwszym mężem

Mało kto pamięta jednak, z kim Przetakiewicz była związana jeszcze przed Kulczkiem. Sama milionerka niechętnie mówi na ten temat. Po rozwodzie z pierwszym mężem została samodzielną matką trzech synów. W rozmowie z Żurnalistą wspominała, że był to dramatyczny czas, kiedy straciła poczucie bezpieczeństwa.

Chciałabym się pozbyć z życia mojego rozwodu, tego, że moje dzieci cierpiały z tego powodu. To jest zawsze gigantyczny kryzys. To był jeden z najcięższych, długich momentów w moim życiu. To było zatrzęsienie ziemi, w którym bardzo trudno jest zachować taki spokój. W którym trudno jest zachować poczucie bezpieczeństwa.