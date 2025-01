Joanna Przetakiewicz wspomina walkę z chorobą Rinke Rooyensa. "To był cud. On z nieprzytomności po prostu wstał i ozdrowiał"

Taaaa, uzdrawiajaca moc slow przetaczki. Tak jak mowi: kocham pieniadze i one do mnie plyną. Normalnie czarodziejka! Ilez to dzieci szlocha przy lozku umierajacych matek blagajac Boga o to, zeby pozwolil im z ukochana mama spedzic chocby rok, no ale przetaczka naturalnie jest wyjatkowa, a jej slowa uzdrawiaja.