Joanna Przetakiewicz wspomina intensywne życie z Janem Kulczykiem: "O 15 spotkanie z byłym prezydentem Niemiec, o 19 HERBATA Z KRÓLOWĄ"

Joanna Przetakiewicz wielokrotnie wspominała Jana Kulczyka w wywiadach i nie szczędziła byłemu partnerowi komplementów. Niestety w 2015 roku milioner zmarł, co było dla celebrytki ogromnym ciosem. Do ich rozstania doszło z kolei z powodu napiętego grafiku, który skupiał się głównie na pracy, pozbawiając ich czasu dla siebie.

Joanna Przetakiewicz o życiu u boku Jana Kulczyka

W dalszej części rozmowy odniosła się do głosów, jakoby to dzięki Janowi zdobyła pozycję, którą może się dziś poszczycić. Co ciekawe, celebrytka wcale się z tym nie kryje i sama przyznaje, że wiele mu zawdzięcza. Zdradza jednak, że życie u boku zapracowanego milionera wcale nie należało do najłatwiejszych.