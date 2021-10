Joanna Przetakiewicz wspomina związek z Janem Kulczykiem: "MIAŁAM WIELKIE SZCZĘŚCIE"

GENEZA 17 min. temu zgłoś do moderacji 22 2 Odpowiedz

Kto rządzi? Trzeba cofnąć się co najmniej do czasów stanu wojennego. Albo szerzej – PRL. Jan Kulczyk był z nadania reżimu Jaruzelskiego szefem czapy kontrolującej firmy polonijne. Major SB Henryk Judkowiak ( szef późniejszego Wielkopolskiego Klubu Kapitału) przesłuchiwał opozycjonistów, Wojciech Kruk robił interesy na walucie, zaś kolega Judkowiaka Romuald Szperliński był działaczem SZSP, z siedzibą przy Ordynackiej. Kulczyk lubił mawiać, że pierwszy milion nie musiał ukraść, bo dostał go od ojca. Henryk Kulczyk, podczas wojny żołnierz AK, wyjeżdża do Berlina Zachodniego w 1956 roku. Zakłada firmę Aussenhandelsgesellschaft GmbH. Firma importuje z PRL grzyby, jagody i runo leśne. W latach 70. Edward Gierek i kanclerz Niemiec Helmut Schmidt doprowadzają do zbliżenia w stosunkach PRL i RFN. Porozumiewają się m.in. w sprawie współpracy gospodarczej. W efekcie powstaje kilkadziesiąt polsko-niemieckich firm. Jednocześnie Departament II MSW rozpoczyna Operację Ren, czyli zabezpieczenie kontrwywiadowcze. W latach 70. Henryk Kulczyk eksportuje z Niemiec do Polski maszyny rolnicze, a do Niemiec z Polski sprowadza płody rolne. Jest także przedstawicielem na Polskę amerykańskiego koncernu kontenerowego SEA-LAND. Dlaczego władze PRL pozwalają emigrantowi Henrykowi Kulczykowi na prowadzenie tak rozległych interesów w Polsce Ludowej? Odpowiedź jest prosta. Henryk Kulczyk miał związki ze służbami specjalnymi PRL i misją wojskową w Berlinie Zachodnim. Po 1977 roku do Berlina przyjeżdża Jan Kulczyk. Zaczyna prowadzić interesy ojca. Resztę sobie dopowiedzcie…