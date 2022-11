Joanna Przetakiewicz WYMOWNIE o konflikcie Pauliny Smaszcz i Macieja Kurzajewskiego: "To jest NIESMACZNE" (WIDEO)

Monikkka 12 min. temu zgłoś do moderacji 1 3 Odpowiedz

Mam duży dylemat, może jakiś ksiądz teolog wymieni się ze mną swoimi spostrzeżeniami?????. Jak to jest właściwie z tą śmiercią fizyczną i odchodzeniem duszy do Boga???? W Piśmie Świętym pisze że po śmierci dusza ludzka trafia przed obliczesamego Jezusa Chrystusa tam doświadcza czegoś w rodzaju szczegółowego sprawozdania z życia, jest jakby sądzona choć nie do końca tak to wygląda a potem jest umieszczana albo w czyśćcu albo strącona do piekła, choć wiem że to raczej duszą sama stwierdza że nie jest godna przez swoje złe życie by dostąpić łaski trafienia do czyśćca. Ostatnio znalazłam filmik strasznie przekłamany ale jakże łudząco podobny do drogi duszy po śmierci, tylko tam się dowiaduję że podczas przejścia z tunelu spotykam szatańskie byty przybierające często postać naszych bliskich, ich zadaniem jest ściągnąć jak najwięcej dusz do cel takich z zewnątrz przypominających sześcian i tam są ludzie męczeni w taki sposób jaki grzeszyli, coś tu nie gra. Skoro duszą po śmierci faktycznie odchodzi i już nie wraca to skąd się biorą duszę które nawiedzają domy, błąkają się po ziemi, czy są to duszę osób które nie wierzyły w Boga oraz życie wieczne i kurczowo trzymają się ziemi by tylko nie przejść na drugą stronę???, jak to jest że jedne dusze spotykają Jezusa mają pokazane całe swoje życie a potem lądują w przeznaczonym dla nich miejscu a inne ukazują się, manifestują czasem zostają w domu którym żyli stąd mowa o nawiedzonych domach. Jak to w końcu jest????, jestem bliższa temu co zostało spisane w Piśmie Świętym ale w takim razie co te duszę robią na ziemi????