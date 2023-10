Nino 15 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Trochę to nie tak chyba?Tacy ludxie krytykowali pis wybierali tzw lepsza Polskę pod dowództwem tuska i trzaskowskiego żałowali 500+ innym ,nazywajac to rozdawnictewem a swoje dxieci będą kształcić za granicą? I nie chodzi o to żeby kogos za to krytykować ze wysyła swoje dziecko gdzieś za granicę ale o to żeby tacy ludxie dwa razy się zastanowili kiedy krytykuja rząd który chciał aby inne dxieci miały trochę lepiej jak za innej władzy.Wylewać szybkoschnace łzy nad cudzym nieszczęściem to wielu hipokrytow robi doskonale .(jak rozpaczali nad.cudzymi dziećmi obwiniajac rząd ) .po co to się chwalic ? nauka jest nauka i dopiero po skończeniu okaze się czy z wielkiej chmury mały deszcx cxy odwrotnie. Trochę pokory . Chcesz rozsmieszyc pana Boga powiedz mu o swoich planach.