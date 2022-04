Joanna Racewicz w słodko-gorzkim tonie świętuje 14. urodziny syna: "Starszy niż metryka. NIE POWINNO TAK BYĆ"

Gorsza 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Ja nie wiem kto to, co to za dziennikarka.. to po co czytacie i komentujecie??? Czytajcie newsy o swoich ulubiencach!! Kazdy ma prawo napisac co czuje. Ona tez. Gorsze syfy z zycia prywatnego są tutaj udostepniane. Jednym wolno innym nie? Poogladajcie sobie celulit A. Lewandowskiej. To jest dopiero wydarzenie godne Pudelka