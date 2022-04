Joanna Racewicz reaguje na wywody Kaczyńskiego o "zamachu w Smoleńsku": "Czy ma Pan odwagę powiedzieć to w oczy MOJEMU SYNOWI?"

Gość 46 min. temu zgłoś do moderacji 344 23 Odpowiedz

Co nielogicznego jest w wersji o rosyjskim zamachu na ten samolot? Już zwłaszcza teraz, w obecnej sytuacji, gdy odeszły wątpliwości co do Putina i całej rosyjskiej mentalności, propaganda jaką teraz stosują wobec nas była tam od wielu wielu lat. Gdy Miedwiediew pisze, że jesteśmy niewdzięczni, bo w Rosji po katastrofie panowało ogromne współczucie wobec Polaków - przechodzą mnie ciarki. Gdy inny rosyjski dyplomata pisze, ze Jarek powinien wybrać się do Smoleńska - tym bardziej. Przecież to wręcz oczywiste. Lech grał na nerwach Putinowi, demaskował jego plan już lata temu, był dla niego mega niewygodną postacią, a polski samolot pełen polskich dyplomatów na rosyjskim niebie był im niczym gwiazdka z nieba, ale jak ktoś nie umie łączyć wątków to cóż. Prędzej czy później i tak fakty będą ujawnione. Oskarżyć głowę państwa o morderstwo innej głowy państwa i wielu innych urzędników państwowych to nie jest hop siup, jak sobie to wyobrażacie? Kiedyś się dowiemy, tego jestem pewna.