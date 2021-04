Joanna Racewicz nie chce kwiatów na grobie męża: "Jeśli chcą mu się ukłonić, niech ZABIORĄ NA SPACER jego syna"

utrq 7 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Absolutnie nie podzielam tego zdania...absolutnie. Kwiaty były, są i będą pięknym i zawsze stosownym symbolem pamięci, miłości i wdzięczności. Jesli do tego dodamy kilka min przy grobie, modlitwę i zapalony znicz, nic piękniejszego juz zmarłym nie możemy dać. Dopomina się Pani o zabranie syna na spacer. W życiu bym o tym nie pomyślała, i nie chciała. Z kilku powodów. Dlaczego ktoś , jakiś polityk, kolega po fachu , z pracy , ktorego syn może nie znać miałby to robić? Jak czułby się Pani syn, gdyby tak Go zabierał co rusz kto inny, i nie każdego musiałby lubić i znać. Nigdy nie zaufałabym obcym ludziom, by dać im pod opiekę dziecko. Jeśli z kolei ma Pani na myśli scisłe grono przyjaciół, to ok ,ale oni już nie są i nigdy nie byli Waszymi przyjaciółmi skoro tego nie robią. Właśnie w takich chwilach, gdy płaczemy, oni powinni być z Wami. Sugerowanie tego nigdy nie powinno mieć miejsca. Nie było ich ( jak czytamy )blisko Pani i Syna, nie ma co teraz mówić, że ,, chciałabym" . Ja bym nie chciała, to oni muszą i powinni chcieć.