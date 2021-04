Joanna Racewicz świętuje urodziny męża i wspomina TRAUMĘ związaną ze śledztwem smoleńskim: "NIE UMIEM WYBACZYĆ"

Monikaaa 15 min. temu zgłoś do moderacji 17 0 Odpowiedz

To jest niewyobrażalne, to nieue tyczy sie tylko Smoleńska każdej jednej osoby. Rano wstajesz , myjesz się , jesz śniadanie i wychodzisz.... A powrotu nie ma. Zostawiasz za sobą to o czym ta kobieta pisze , rzuconą bluzkę na krzesło , skarpetki pod łóżkiem, kawe nie dopitą.... Tyle tyle po tobie zostanie ... Przerażające, dlatego Niewolno nikogo nie nawiedzić, rozstawać się w złości bo co jeśli to bedzie ostatnie pożegnanie? Ostatnia kłotnia , po ktorej chciałeś powiedziec no dobra mialas/es racje i tego nie powiesz..... współczuje!