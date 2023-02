Joe Biden wyleciał z Polski. Prezydent USA POTKNĄŁ SIĘ na schodach, wchodząc na pokład samolotu (WIDEO)

Od kilku dni polskie media żyły wizytą Joe Bidena w Warszawie. Przypomnijmy, że prezydent USA przybył do Polski w poniedziałkowy wieczór, tuż po krótkim pobycie w Kijowie. We wtorek Biden spotkał się z Andrzejem Dudą w Pałacu Prezydenckim i wraz z nim dyskutował m.in. o sytuacji w Ukrainie. Niedługo później wygłosił zaś przemówienie w Arkadach Kubickiego, w którym wielokrotnie rozprawiał o wadze i wartości wolności. Wystąpienie, które podziwiały tysiące zgromadzonych, w tym m.in. Kinga Rusin, zakończyło się wzruszającym akcentem. Gdy amerykański prezydent skończył przemawiać, przed Zamkiem Królewskim rozbrzmiała bowiem ulubiona piosenka jego zmarłego syna.

Joe Biden wyleciał z Warszawy. Na lotnisku doszło do incydentu

W środę pobyt Joe Bidena w Polsce oficjalnie dobiegł końca. Tego dnia prezydent USA wziął udział w spotkaniu państw Bukareszteńskiej Dziewiątki, następnie zaś udał się prosto na Lotnisko Chopina. Jak relacjonował Polsat News, po godzinie 17 prezydencka kolumna wyruszyła spod Pałacu Prezydenckiego i po około 20 minutach dotarła na warszawskie lotnisko. Po opuszczeniu opancerzonej limuzyny Biden rozpoczął marsz w kierunku samolotu Air Force One. Niestety przed jego wylotem z Polski doszło do drobnego wypadku.

Nagranie z incydentu na warszawskim lotnisku obiegło już media społecznościowe. Warto dodać, że nie była to pierwsza tego typu sytuacja z udziałem prezydenta USA. W marcu 2021 roku Biden dwukrotnie zaliczył upadek przed wejściem do samolotu i to właśnie na schodach prowadzących do Air Force One. W ubiegłym roku głośno było zaś o jego wypadku podczas rowerowej przejażdżki w Delaware.