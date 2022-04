John Travolta uczcił pamięć zmarłego syna w dniu jego 30. urodzin: "Tęsknię i myślę o Tobie codziennie" (FOTO)

Odejście Kelly nie było pierwszą bolesną stratą w rodzinie Johna. W 2009 roku zmarł bowiem niespełna 16-letni syn gwiazdora, chorujący na autyzm Jett Travolta. Do tragicznego wypadku doszło do podczas rodzinnych wakacji Travoltów na Bahamach. Nie jest tajemnicą, że chłopak był poddany wieloletniej terapii mającej pomóc mu przystosować się do życia wśród ludzi. Szprycowano go wówczas lekiem Depakote, jednak kurację przerwano ze względu na skutki uboczne.