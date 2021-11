Julia Oleś "unika" robienia sensacji wokół śmierci Kamila Durczoka, ogłaszając to na Instagramie. "W środę zadzwonił do mnie mój psychiatra"

krzych 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Moim zdaniem ,to ni eon asi epcha do komentowania i robienia sensacji,tylko zmuszaja ja do tego media ciagle do niej wudzwaniajac ,pytajac etc. Gdyby media jej nie dreczyły telefonami z prosba o wywiad ,komentarz etc ,to by nie było zadnej sprawy. Była by cisza. Co do zwiazku starszych facetów z młodymi dziewczynami. Byłem kiedyś w zwiazku z młodsza o 10 lat partnerka . Ona chiała bywac,brylowac,pokazywać sie ,zwiedzać etc,a ja ,jak sobie pomyślałem ,ż emusze jechać i jeszcze potem wrócic....... Ja już byłem na etapie kanapingu,leżingu. To nic złego,po prostu z wiekiem zmieniaja sie przyzwyczajenia,potrzeby. Zmienia sie percepcja i ocena tego co było /bedzie i zadajemy sobi e-w pewnym wieku -pytanie ;po co?