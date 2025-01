Julia von Stein o kulisach życia milionerów: "Ćpanie i chlanie"

Całkiem mądrze gada. Powiedziała jak to wygląda od wewnątrz. To prawda. Środowisko to jest bardzo zepsute. Sodoma i gomora to norma wg której żyją, bo nie znają innego życia. Najgorzej, że ci wszyscy milionerzy bogaca się zwykle dzieki biednym, naiwnym ludziom. My ich utrzymujemy.