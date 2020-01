Julia Wieniawa chwali się "znajomościami" z gwiazdami: "Minęłam w windzie Penelope Cruz, jadłam lunch obok Julianne Moore"

ejo 11 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

naprawde nie mam nic zlego na mysi bo nie jestem wredna osoba ale szczerze mowiac...watpie w powodzenie... promowana jest u nas nachalnie pewnie glownie za sprawa mamy i spoko! ale watpie zeby tak sie tez to udalo bo choc dziewczyna ladna to tam takich jak ona sa tysiace, zwyczajnie watpie zeby sie przebila. nmo alejak sie uda to spoko :) jak to mowia mierz sily na zamiary