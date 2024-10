Julia Wieniawa otworzyła się na temat zdrowia psychicznego. "Byłam w bardzo złym momencie"

Słuchałam z nią ostatnich wywiadów, żeby wyrobić sobie jakąś opinie co by mi nikt nie zarzucał, że nie wiem o czy mówię (poza tym, że w każdym mówi to samo). Na pytanie o najbliższe plany powiedziała, że no jak co roku, miesiąc na Bali co by się zregenerować. I ona myśli, że normalny człowiek na etacie będzie jej współczuł? Tutaj są marne 26 dni urlopu na CALY ROK. Jak człowiek ma odpocząć w tym czasie? Weźmie sobie ze 2 tyg w wakacje, kilka dni i tak wypadnie na jakieś sprawy urzędowe i tyle z tego odpoczynku. Już nie mówię o rolnikach, którzy pracują często cały rok bez dnia przerwy, jeżeli nie ma kto ich zastąpić. A wiadomo, że do zwierząt ciężko dopuścić z dnia na dzień kogoś obcego. Laska jest totalnie oderwana od rzeczywistości, a bardzo chciałaby być zwykłą Julcią dla każdego.