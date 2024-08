Julia Wieniawa poleciała na bal HELIKOPTEREM. Internauci grzmią: "Jak tam wasze papierowe słomki?"

ott 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Jak jest dużo kasy, znasz tych co społeczną kasą zarządzają, to zakładasz fundacje, no i 'balujesz'. Ostatnio mamy setki fundacji związanych z przybyszami ze wschodu. To ciepłe posadki, do których leci państwowa kasa, bardzo często po to by ją wyprowadzić. Żadna fundacja nie powinna dostawać kasy państwowej, ani kasy z firm które są spółkami państwowymi bo wtedy mamy pole do układów, malwersacji, i do tworzenia tzw piątych kolumn czyli sił wsparcia politycznego (poprzez reklamy\festyny itp). uwagi tu zawarte nie tyczą tej fundacji, tylko są ogólnymi przemyśleniami jak powinno być.