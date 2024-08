Nikodem Rozbicki gościł w "Dzień Dobry TVN". Zapytano go, czy "w jego sercu jest miejsce na coś innego niż aktorstwo". ODPOWIEDZIAŁ

Jeszcze kilka tygodni temu wszystkie media w kraju rozpisywały się na temat romantycznej relacji Nikodema Rozbickiego i Julii Wieniawy. Spekulowano wówczas, że ich związek to już przeszłość, co wkrótce potwierdziła sama Julia. Rozstali się przy tym z klasą i wygląda na to, że między ekskochankami nie ma złych emocji.