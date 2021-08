Julia Wieniawa relacjonuje "RENOWACJĘ TWARZY" po wakacjach z Nikodemem: "Jejku, jak ja wyglądam..." (FOTO)

Teraz "Julcia" i "Nikuś" wrócili już do kraju, jednak jeszcze w trakcie podróży celebrytka zaliczyła drobną "wpadkę". W pewnym momencie zawiódł ją bowiem instagramowy filtr, przez co pokazała obserwującym niedoskonałości, o których zapewne wolałaby zapomnieć. Nic jednak straconego, bo zaraz po powrocie udała się na sponsorowaną wizytę w specjalistycznej klinice .

Wieniawa nagrała relację, w której poddaje się serii zabiegów i ubolewa nad tym, jak wygląda jej cera po podróży. Jak podkreślała, duży wpływ miał na to brak zbilansowanej diety, który odbił się na kondycji jej skóry.

Jejku, jak ja wyglądam... Słuchajcie, po wakacjach, dieta wiadomo jaka była na wakacjach. Różna, szczególnie samochodem jak jeździliśmy to kanapka, pizza, McDonalds... No i to wszystko wyszło na twarzy - relacjonowała.