Julia Wieniawa świętuje PÓŁROCZNICĘ ZWIĄZKU z Nikodemem Rozbickim. Zobaczcie, co dostała!

Kamerun 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Wow ludzie, o co Wam chodzi? Pomyślcie chwile nad sobą - to życie i związek jakiejś typiary, nie wiemy o niej nic! Te żale, które się na kogoś wylewa to zawsze zwierciadła tego co nie wychodzi w życiu nam samym, czego się wstydzimy, jakie mamy kompleksy. Lepiej Wam po napisaniu takiego komentarza, że „wstyd!”? Po co zaśmiecać sobie głowę takimi negatywnymi emocjami. To, że jej będzie gorzej nie znaczy, że nam będzie lepiej i będziemy bardziej idealni, wiecie o tym?