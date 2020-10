Julia Wieniawa szykuje się na protest: "WK*RWIONE LASKI NOSZĄ DZIŚ CZERWONY"

Wwe 4 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Żenada to za mało powiedziane. Kolejna gwiazdka która chyba nawet nie wie o co tam chodzi. Aż rzygać się chce jak się na to patrzy....te chore protesty doprowadza nas do drugiej Lomabrdii.a same organizatorki powinny być surowo ukarane za doprowadzenie do zgromadzenia w tak okrponym dla nas czasie. Czy Ci ludzie wogole wiedzą jakie mogą być konsekwencje tych beznadziejnych manifestacji?? A później będą stać pod szpitalami i błagać by ich przyjąć na oddziały 🤨 żal.....