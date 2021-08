Julia Wieniawa uwodzi z balkonu niczym Julia Szekspira. Nikodem to jej Romeo? (ZDJĘCIA)

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki jakiś czas temu wyruszyli w "trip" po Europie. Zakochani są w podróży od początku sierpnia i co kilka dni przemieszczają się do kolejnych krajów, a do tej pory zahaczyli już m.in. o Amsterdam czy Paryż, gdzie czas upływał im na pałaszowaniu ostryg i noclegach w ekskluzywnych hotelach.