Julia Wieniawa wtula się w Nikodema Rozbickiego na greckich wakacjach (ZDJĘCIA)

Czy wy też macie wrażenie, że ta jej firma z ciuchami i kosmetykami to pranie mózgu nastolatek? „Tworzą społeczność” ( kupują raczej), aby im wciskać kolejne produkty. Już pomijam, że leginsy z tego samego materiału co one reklamują można kupić za 30 pln. A u nich tyle nie kosztują. Jak można tak naciągać i to nastolatki?